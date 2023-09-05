تواصل فعاليات المؤتمر الدولي السنوي "طب الأسنان الأخضر" بشرم الشيخ

تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الخامس للمؤتمر السنوي السبعين للجمعية الدولية لطلاب طب الأسنان، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 11 ستمبر الجاري، تحت عنوان “طب الأسنان الأخضر”.

وياتي ذلك تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة النقل و وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و مجموعة من المنظمات الدولية، و بمشاركة ٢٥ دولة هم مصر و المغرب و تونس و لبنان و تايوان و سلوفينيا و سلوفاكيا و جمهورية التشيك الشعبية و لاتيفيا و روسيا و فلسطين و المانيا و الأردن و كردستان و سويسرا و غواتيمالا و السويد و تركيا و العراق و ألبانيا و اليابان و فرنسا و باكستان و كازاخستان و السودان .

يترأس المؤتمر دكتورة مريم الأحمدي، نائب رئيس الجمعية الدولية لطلاب طب الأسنان، و الدكتور محمد صبري الأمين العام للمؤتمر ، بحضور الدكتور محمد الحمامصي نقيب أطباء الأسنان بجنوب سيناء و الدكتور أحمد عادل عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية .

يهدف المؤتمر إلى التثقيف و التوعية المهنية و العلمية لطلاب حول العالم و ذيادة الوعي بين ممارسات طب الأسنان و تعليمهم كيفية تغيير روتينهم اليومي إتجاه سير عمل مريح و صديق للبيئة من أجل ممارسة طب أسنان صديق للبيئة في المستقبل في ضوء إتجاه الدول للحفاظ على البيئة. و يتخلل المؤتمر مسابقات علمية تختبر المستوي العلمي لدي المتسابقين .

وقالت دكتورة مريم الأحمدي رئيس المؤتمر و نائب رئيس الجمعية للعلوم، في الكلمة التي ألقتها خلال فعاليات المؤتمر:" تمنينا أن ننظم المؤتمر السنوي لنسختة ال ٧٠ علي أرض مصر ، فكان أخر مرة يقام علي أرض مصر سنة ٢٠٠٨ منذ ١٥ سنة .

وتابعت: نحن نسعي أن نسهم في جعل مصرنا الحبيبة في القمة و لا ننكر دور المسئولين الذين ساهموا في إقامة المؤتمر علي أرض السلام شرم الشيخ، لافتة إلى أن مشاركة ٢٥ دولة على مستوى العالم تتيح زيادة الوعي بالمنظور البيئي ليتعرفوا أكثر علي الحضارة المصرية و أيضا تبادل الثقافات بين الطلبة المشاركين .

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