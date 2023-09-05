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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 5.3% خلال أغسطس الماضي

التضخم في الفلبين
التضخم في الفلبين
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أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني، اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 5.3% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 4.7% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت قناة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية، أن المكتب أرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية خاصة الأرز؛ ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.
وترجح الحكومة الفلبينية، أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.
 

التضخم في الفلبين معدل التضخم
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