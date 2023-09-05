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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالشروق للمحاكمة الجنائية.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق  وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار غير المشروع الأجهزة الأمنية الشروق وبدر شرطة الشروق سيجارة مشتعلة قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة
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