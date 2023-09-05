إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالشروق للمحاكمة الجنائية.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.