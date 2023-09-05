القبض على 10 إرهابيين من داعش فى 4 محافظات بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الاثنين، القبض على أربعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي جراء عمليات نوعية للقوات الأمنية في ثلاث محافظات.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في أربيل ألقت القبض على قيادي إرهابي يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لداعش.

كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية من القبض على ارهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالمحافظة، فيما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في كركوك من إلقاء القبض على إرهابي آخر.

كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والتحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء".. وأضافت: أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".