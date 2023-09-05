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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 23 شخصا في حادث اقتحام سيارة لمطعم في تكساس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 23 شخصا أصيبوا بجروح جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سيارة اقتحمت مطعم "دينيز" في مدينة روزنبرج بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.

وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

وأضاف أن "التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرا حتى اللحظة".

ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.

إصابة 23 شخصا حادث اقتحام سيارة مطعم في تكساس
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