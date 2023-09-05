الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 02:20 ص

الحقن المجهري إجراء طبيًا يزيد من فرص الإنجاب في حالة تأخره لأسباب طبية، حيث يُعد هذا الإجراء من التقنيات المتقدمة في مجال الطب والعلاج، والذي يعتمد على تلقيح البويضة ثم إعادة زرعها مرة أخرى في رحم الأم، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة..

دعونا قبل ان نتطرق إلى معرفة تكلفة الحقن المجهري في مصر، نتعرف بمزيد من التفصيل حول هذا الإجراء وكيفيته والمراحل التي تمر بها الأم، تابعوا معنا..

خطوات عملية الحقن المجهري

في البداية لابد من الفحص الدقيق للزوجين للتأكد من صحتهما وأنهما في حالة تجعلهما مؤهلين لإتمام هذا الإجراء.

بعد ذلك قد تحتاج الأم إلى تنشيط التبويض، حيث يتم إعطائها بعض العقاقير الطبية المنشطة، والتي تساهم في إنتاج البويضات للعملية.

ثم يتم سحب البويضات الناضجة، ويتم هذا الإجراء من خلال استخدام إبرة طويلة ورفيعة للغاية، وغالبًا ما يتم تحت تأثير المخدر الموضعي.

يتم نقل البويضة الناضجة بحذر شديد إلى ما يشبه الطبق الطبي، وفحصها بالمجهر، وتجهيزها للتخصيب.

بعد ذلك يتم سحب عينة من الأب ويتم حقن البويضة بحذر شديد تحت المجهر منعًا لحدوث أي خطأ.

لتأتي بعد ذلك خطوة زرع البويضة المخصبة بعد يومين لثلاثة أيام من الحقن.

وتزيد فرص نجاح الحمل في الحقن المجهري لدقة العملية واختيار الحيوانات المنوية الأفضل، كما تتيح هذه التقنية المتقدمة الحمل للأزواج الذين يعانون من مشاكل العقم.

عوامل نجاح عملية الحقن المجهري

لعل أول وأهم عامل لنجاح الإجراء هو القيام به في مركز طبي متخصص، ومن أبرز وأشهر المركز المصرية التي تخصصت في علاج العقم وتأخر الإنجاب هو مستشفى بداية ، وذلك يرجع لكونه يضم فريق من الأطباء، فضلًا عن كونها تضم مختبر مجهز على أعلى مستوى..

وهناك العديد من العوامل الأخرى والتي سنحاول تلخيصها خلال النقاط التالية..

جودة البويضات، حيث تزداد فرص النجاح كلما كانت البويضات أكثر صحة ونضجًا.

يعتبر عمر الأم أحد أهم العوامل لنجاح عملية الحقن المجهري، فكلما قل عمر المرأة، زادت فرص نجاح الحقن المجهري.

نوعية الحيوانات المنوية، فينبغي أن تكون الحيوانات المنوية ذات حركة ونشاط جيد.

الخبرة الطبية ومدى جاهزية المركز الطبي لاستقبال احالة، فكلما زادت خبرة الطبيب في إجراء هذه العملية، زاد احتمال النجاح.

توافر مختبر مجهز وجاهزيته، فمن ب من المهم أن يكون المختبر مجهز بأحدث التقنيات وأكثرها تطورًا.

عدد الأجنة المزروعة، حيث أن زراعة عدد معتدل من الأجنة يزيد من فرص الحمل.

يساهم الاستعداد النفسي الجيد للزوجين في زيادة فرص النجاح، لذلك لابد أن تحرص الأم على البعد عن كل مسببات التوتر والاتئاب والثقة في الطبيب والمركز الطبي، وتكون على استعداد تام لإجراء العملية نفسيًا وبدنيًا.

وأخيرًا من المهم اتباع كافة التعليمات الموصوفة بعد الحقن لضمان نجاح الحمل.

تكلفة الحقن المجهري في مصر

لا يمكن الجزم بتكلفة الحقن المجهري في مصر بشكل ثابت، حيث يخضع الأمر لعدة معايير قد تختلف من مركز طبي لآخر، ولكن متوسط تكلفة الحقن المجهري في مصر تتراوح بين 10،000 إلى 25،000 جنيه مصري للدورة الواحدة، قد تزيد أو تقل وفقًا للحالة الصحية للأم، وكذلك الخدمات المرفقة للإجراء نفسه.