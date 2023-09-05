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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال شهر أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت بيانات وزارة العمل الإسبانية يوم الاثنين عن ارتفاع معدل البطالة خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح بيان وزارة العمل الإسبانية أن عدد العاطلين المسجلين ارتفع بواقع 24 ألفًا و826 شخصًا في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وكان عدد العاطلين قد ارتفع خلال نفس الفترة من العام الماضي بواقع 40 ألفًا و428 شخصًا.

ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا أغسطس
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