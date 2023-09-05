ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال شهر أغسطس

كشفت بيانات وزارة العمل الإسبانية يوم الاثنين عن ارتفاع معدل البطالة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح بيان وزارة العمل الإسبانية أن عدد العاطلين المسجلين ارتفع بواقع 24 ألفًا و826 شخصًا في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وكان عدد العاطلين قد ارتفع خلال نفس الفترة من العام الماضي بواقع 40 ألفًا و428 شخصًا.