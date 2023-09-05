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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع خمسة أشخاص جراء العواصف الشديدة في إسبانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدَّت العواصف الشديدة إلى مصرع خمسة أشخاص،وإحداث أضرار واسعة النطاق في إسبانيا.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه جرى تسجيل كمية قياسية من الأمطار على مدى 24 ساعة في مدن بلد الوليد وشقوبية وتوليدو.
وتوقَّعت الهيئة استمرار المعدلات العالية لهطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة،وذلك على الرغم من رفع حالات التحذير القصوى من المطر،ومن المتوقَّع هدوء العاصفة خلال بقية الأسبوع.

مصرع خمسة أشخاص العواصف الشديدة إسبانيا
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