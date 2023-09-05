بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.13 %، عند 11.871،36 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.11 % ليستقر عند 960،32 نقطة، وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، استقرارًا بنسبة 0.01 % بمجموع 888،51 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.2 % بمجموع 10.923،79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 93 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.