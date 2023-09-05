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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: لم تصل أي إشارة من أوكرانيا حول استعدادها للمفاوضات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه لم تكن هناك أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال أوشاكوف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، يوم الاثنين، إن "المفاوضات تجري بين طرفين. وحتى الآن لم تصل أي إشارة من الطرف الآخر بشأن إمكانية المفاوضات. ونحن لم نر ذلك".

 وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي زار أوكرانيا قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الاثنين، "لم ينقل أي رسالة".

موسكو أوكرانيا المفاوضات
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