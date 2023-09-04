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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وتونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانه الأول في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراة اثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى  في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم مباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.
شهد المران مشاركة 24 لاعبا هم، محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل و محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح و طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي  وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

اكتفى سام مرسي بأداء تدريبات تأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي. حضر مران منتخب مصر،  الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة  اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول والكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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منتخب مصر معسكر
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