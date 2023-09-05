تكريم مديرة إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لبلوغها سن المعاش

كرم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، المهندسة ثناء شحات مديرة إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لبلوغها سن المعاش، جاء ذلك خلال احتفالية تم تنظيمها بأحد النوادي، وسط حضور كبير من كافة زملائها وأهلها وذويها.

حضر الإحتفالية عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة و ابوالحسن كلحي سكرتير المدينة السابق وضمحمد عبدالوهاب سكرتير المدينة الأسبق، وعدد من مديرى الإدارات والأقسام وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة.

أوضح رئيس المدينة أن الاحتفالية للتعبير عن الوفاء لما قدمته من خدمات بشكل متفان وأمين خلال سنوات عملها والتي كانت حريصه فيها كل الحرص علي مصلحة العمل والمواطنين.

وأعرب رئيس المدينة عن سعادته البالغة بحضور تلك الإحتفالية المعبرة عن أسمى معانى الوفاء ورد الجميل من العاملين، مقدما الشكر والعرفان وطالبهم بضرورة الاحتذاء بالنماذح المشرفة مثل المهندسة ثناء شحات في الإخلاص والأداء الفعال والإنجاز والجدية والإلتزام.

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