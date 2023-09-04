أزمة إغلاق المدارس في بريطانيا.. تحد جديد يواجه ريشي سوناك

قال أبو بكر بشير مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إنّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتهم في البرلمان على نحو مباشر وواضح من جانب حزب العمال والمعارضة أنه أحد أهم أسباب أزمة إغلاق الـ150 مدرسة، بصفته رئيسا للوزراء ومنذ تولي منصب وزير المالية في عام 2020 تقلصت ميزانية التعليم بأكثر من 870 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف بشير، في رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مبلغ الـ870 مليون جنيه إسترليني كبير وكان يمكن استخدامه في حل هذه المشكلة، وبخاصة أن الحكومة كانت على دراية بأزمة المدارس والخرسانة منذ سنوات، وهو ما كشفه أحد الموظفين في مكتب نديم زهاوي وزير التعليم السابق في حديثه لصحيفة أوبزرفر".

وتابع، أن 5 تقارير بحد أدنى وصلت إلى مكتب الوزير تحذره من رداءة مستوى الخرسانة المستخدمة في هذه المدارس، حيث تشكل خطرا على حياة الطلاب، وعندها قرر الوزير ومستشاروه إغلاق الملف وعدم اتخاذ أي إجراءات بسبب رغبتهم في توفير الأموال.

