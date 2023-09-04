كندا تستعد لأن تصبح شريكًا استراتيجيًا مع دول آسيان

تسعى كندا إلى تعزيز مكانتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع استعداد رابطة دول جنوب شرق آسيا لجعل أوتاوا أحدث شريك استراتيجي لها عندما يزور رئيس الوزراء جستن ترودو إندونيسيا.

وتعد هذه الخطوة من قبل المنظمة بمثابة لفتة رمزية تعترف بالوجود الكندي الموسع في المنطقة وتعكس التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والآسيان.

ويصدق ترودو على الشراكة عندما يزور جاكرتا، يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى جانب وزيرة التجارة ماري نج، وغادر ترودو أوتاوا مساء أمس الأحد مع ابنه خافيير.

ويلتقي ترودو، خلال زيارته، بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ لمناقشة مكافحة تغير المناخ والأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتي يشمل جزء منها إنتاج الطاقة والتجارة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين ال آسيان وكندا يوم الأربعاء، ومن المتوقع أيضًا أن يدلي ترودو بتصريحات.

وقال واين فارمر، رئيس مجلس الأعمال الكندي-الآسيان، في مقابلة صحفية: "تعتقد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن المشاركة مع كندا أصبحت أعمق بكثير مما كانت عليه في السابق.. نحن نتداول أكثر، وننخرط أكثر، ومن الجيد أن نرى ذلك بالنسبة لنا. إنها خطوة تدريجية صغيرة أخرى في الاتجاه الصحيح".

وتعمل كتلة الآسيان، التي تتألف من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، على تعزيز علاقاتها مع كندا لسنوات.

وعلى الرغم من عدم كونه شريكًا استراتيجيًا حتى هذه الزيارة، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع كندا في عام 2021. وقال فارمر، الذي يشارك في تلك المناقشات، إن المحادثات تتقدم بشكل جيد.

ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تتفق الأطراف على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بحلول عام 2025.

وقال فارمر إنه من غير المعتاد أن نرى كندا تمنح هذه الفرصة التجارية لأن آخرين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - الشركاء الاستراتيجيين بالفعل مع آسيان - يمارسون الضغط من أجل مفاوضاتهم التجارية مع الكتلة.

وتعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ ثاني أكبر سوق لتصدير البضائع ل كندا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة البينية السنوية 270 مليار دولار في العام الماضي.