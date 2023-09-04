قواعد جديدة للمباريات بين المنتخبات والأندية السعودية والإيرانية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن جميع المباريات بين المنتخبات والأندية التابعة للاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم ستقام على أساس نظام الذهاب والإياب، في أعقاب الاتفاق بين الاتحاد السعودي والإيراني اليوم الذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.

كما أكد الاتحاد الآسيوي التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع أطراف اللعبة في هذه المباريات مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية، مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وقبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع المنتخبات والفرق السعودية والإيرانية تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر في عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي رحب بدوره بهذه الخطوة التاريخية، التي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في البلدين بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين.