رسميًا.. طارق حامد ينضم إلى ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي مساء الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي المصري طارق حامد، قادما من صفوف فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر ضمك مقطع فيديو للإعلان عن تتعاقد مع طارق حامد رسميا وكتب "التاريخ جانا... طارق حامد، الفارس المصري ضمكاوي".

وأثار نادي ضمك السعودي تكهنات حول انتقال طارق حامد إليه، حيث نشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورا للأهرامات المصرية مع تعليق يتساءل: "أين يقع محور الهرم؟".

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي ضمك توصلت إلى اتفاق مع الدولي المصري للانضمام إلى الفريق لمدة عامين، مشيرة إلى أنها بدأت محادثات مع الاتحاد للتوصل إلى اتفاق حول الفترة المتبقية في عقد اللاعب المصري، الذي ينتهي العام المقبل.