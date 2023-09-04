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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: لم نتلق أي إشارة من أوكرانيا حول استعدادها للمفاوضات

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي
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قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، إن موسكو لم تتلقى أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا.

وقال أوشاكوف بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، إن "المفاوضات تجري بين طرفين. وحتى الآن لم تصل أي إشارة من الطرف الآخر بشأن إمكانية المفاوضات. ونحن لم نر ذلك".

وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي زار أوكرانيا قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الاثنين، "لم ينقل أي رسالة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في العام الماضي أن بلاده ترفض إجراء أي مفاوضات مع روسيا حول التسوية ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها. وتبنت أوكرنيا تشريعا خاصا بهذا الشأن في أكتوبر 2022.

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