"التعاون الخليجي": إعلان السعودية عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تعكس جهودها المميزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن إعلان المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تعكس جهودها المميزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين أن تصريح البديوي جاء عقب إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.

وقال البديوي إن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا لدور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية، مشيدًا بالجهود السابقة للمملكة في التنسيق لمواجهة المشاكل الناتجة عن التغيير المناخي ومنها التأثير على الموارد المائية.

وأوضح أن إعلان تأسيس المنظمة العالمية للمياه، ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية، من خلال أهداف إنشائها وتمحورها في تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.