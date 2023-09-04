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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: الاتصالات مع أمريكا حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

مساعد الرئيس الروسي
مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف
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صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات مع أمريكا فيما يتعلق بتبادل السجناء سوف تكون مغلقة وسرية.

وأضاف أوشاكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، وذلك لدى إجابته على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات روسية أمريكية عبر الإدارات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السجناء -: "إذا استمرت الاتصالات مع واشنطن من خلال الإدارات الرئاسية، فإنها ستكون مغلقة.. لا استطيع أن أقول ذلك الآن، لكن سوف تكون ذات طبيعة سرية ومغلقة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أنه لا تزال هناك اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، موضحًا أنه يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تامين".

 

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