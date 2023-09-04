مسئول أرميني: أذربيجان لم ترد بعد على مقترحاتنا الأخيرة بشأن معاهدة السلام

أكد نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير جريجوريان، اليوم /الاثنين/، أن أذربيجان لم ترد بعد على مقترحات أرمينيا الجديدة بشأن معاهدة السلام.

وقال جريجوريان، ردًا على سؤال عما إذا كان هناك رد فعل من أذربيجان على المقترحات التي قدمتها أرمينيا: "على حد علمي، لم نتلق بعد ردًا بشأن الاقتراحات الأخيرة".. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن، في 25 أغسطس الماضي، أن أرمينيا نقلت إلى أذربيجان مقترحات جديدة بشأن توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد باشينيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أؤكد التزام جمهورية أرمينيا بأجندة السلام، ويجب أن أبلغكم أننا نقلنا إلى الجانب الأذري مقترحاتنا الجديدة بشأن معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين، الذي أغلقته السلطات الأذرية، مما تسبب في أزمة إنسانية ضخمة لأهالي ناجورنو قره باغ.

وحمّلت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.