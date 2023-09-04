"الحصري": نسعى للدخول في أجواء البطولة تدريجيًا ومواجهة الجزائر اختبار حقيقي لنا

أكد حسن الحصري المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة، أن المنتخب يسعى للدخول أكثر في أجواء بطولة إفريقيا تدريجيا مع تزايد المنافسة في المواجهات المقبلة.

وأوضح الحصري، أن الجهاز الفني حرص على إشراك وتجربة جميع اللاعبين في مباراة بوروندي الافتتاحية بالبطولة أمس خاصة أن مستويات المنتخبات المنافسة ستكون أصعب في المواجهات المقبلة.

وشدد الحصري على جاهزية جميع اللاعبين للمنافسات، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز محمد عسران، الذي يعاني من جزع خفيف في إصبعه لذلك لم يشارك أمس.

وواصل: نسعى للاستعداد بقوة لمباراة الجزائر التي تعتبر ضمن أفضل منتخبات البطولة وهي اختبار حقيقي بالنسبة لنا.

وعن أقوى منتخبات البطولة قال الحصري: البطولة يشارك بها منتخبات قوية على رأسها تونس حامل اللقب، ومنتخبات ليبيا والكاميرون والمغرب، لكننا نلعب على البطولة وهدفنا التتويج.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

وافتتح أمس منتخب مصر بطولة إفريقيا المقامة بستاد القاهرة الدولي باكتساح بوروندي 3/0.