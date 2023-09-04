فاينانشيال تايمز: كبير منظمي قمة العشرين يؤكد أن بيانها الختامي لن يكون موضع خلاف

قال أميتاب كانتي رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الشهر في نيودلهى أن التوافق العام على صيغة البيان الختامى للقمة بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق، نافيا في مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية وجود خلافات عميقة " كما يشاع " حول بيان القمة الختامي لا سيما بعد قرار الرئيس الصيني عدم حضور القمة الذي ستنعقد يومى التاسع والعاشر من الشهر الجاري فى نيودلهي.

و اكد رئيس اللجنة المنظمة للقمة فى مقابلته مع الفاينانشيال تايمز ان البيان الختامى للقمة " سيتسم بالتوازن ومعالجة كافة القضايا والابتعاد عن اية لغة مستفزة ضد روسيا أو الصين بهدف الحفاظ على وحدة وتماسك هذا التكتل العالمى ووقايته من التشرخ وهو ما تعمل القيادة الهندية على تحقيقه".

وقال المسئول الهندى إن القيادة الهندية " تعمل بحكمة وتعقل على بناء موقف توافقي وجماعي بين كافة الدول الأعضاء فى تجمع الــــــــ 20 وأن يكون اجتماع قادتها القادم في نيودلهى هو منصة لطرح قضايا البلدان النامية والبحث عن وسائل لدعم طموحات شعوبها فى الغد الافضل وتحقيق التقدم وتلبية احتياجاتها ومواجهة تداعيات التغير المناخى ومشكلات تمويل التنمية فيها بحلول جيدة وقابلة للتنفيذ".

وقالت الفايناشيال تايمز إن الصين تبدى إنزعاجا من التقارب الهندي الأمريكي المتعاظم اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا الى ما يصل حد الشراكة، فضلا عن الخلاف على الحدود بين الهند والصين التى تشعر بأن واشنطن تسعى من خلال تعميق تعاونها مع الهند الى بناء " ثقل موازى " للنفوذ الصينى فى اسيا.

و قالت الفاينانشيال تايمز نقلا عن مسؤولين غربيين " ان تصاعد الازمة فى اوكرانيا قد يكون من بين بنود مسودة البيان الختامى للقمة المثيرة للجدل بما قد تحمله من ادانة لروسيا، وربما كان ذلك سببا فى عدم اعلان الرئيس الروسى حتى الان لمشاركته فى القمة".

و لفتت الفاينانشيال تايمز الى ان الخلاف على أوكرانيا كان سببا فى حدوث مشكلات ب قمة العشرين فى اندونيسيا العام الماضى وكانت الازمة الاوكرانية لم تكمل عامها الأول.

الا ان المسئول الهندى الذى يرأس اللجنة التنظيمية لقمة مجموعة العشرين قال بنبرة متفائلة للفاينانشيال تايمز " ان الهند تؤمن بأن تجمع العشرين لا يجب ان تشوبه الانقسامات وان الهند بكل ما حققته من انجازات وتقدم تعتز بأنها لا تزال تصنف نفسها على انها احدى بلدان العالم النامى".