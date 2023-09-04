"روسيا": تدمير 4 زوارق أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة للبحرية الروسية ضمن أسطول البحر الأسود دمرت 4 زوارق سريعة أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود خلال ليلة اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة - في بيانها اليومي، عن تطورات العملية العسكرية الخاصة - إلى أن الطائرات الروسية بدون طيار قصفت أيضا حوض بناء السفن الأوكراني الذي يصنع زوارق بحرية مسيرة.

وأضاف البيان أن الطيران التكتيكي وقوات الجيش الروسي الصاروخية والمدفعية شنت ضربات نوعية على أفراد ومعدات أوكرانية في 126 منطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت البيان إلى أن الجيش الروسي نجح أيضا في إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من مستوطنة بروسوفكا في دونيتسك، كما أسقطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية 24 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعترضت 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، خلال اليوم الماضي.

وفي منطقة دونيتسك، ذكر البيان أن القوات الروسية صدت 3 هجمات أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك وسيفيرني، ما تسبب في مقتل وإصابة نحو 285 جنديا أوكرانيا، وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، و7 مركبات آلية، ومنظومتي مدفعية، ومدفعي هاوتزر.

وفي زابورويجيا، أشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 115 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات آلية، ومنظومتين مدفعيتين، و7 مدافع هاوتزر مختلفة الأنواع.

وفي كوبيانسك، نوه البيان بأن القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات آلية، ومدفع هاوتزر بولندي الصنع.

وفي كراسني ليمان، أفاد بأن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، نتيجة ضربة نوعية على مجموعات متمركزة من القوات والمعدات، ما أسفر عن تدمير 3 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر واحد.

وفي جنوب دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قصف القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنتي نوفوميخيلوفكا وأوروزاينوي بضربات جوية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة باستخدام رؤوس حربية حرارية، مضيفة أن خسائر العدو بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات آلية.

وفي خيرسون، أشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة أوكراني، كما قضت على ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 8 مركبات آلية، ونظام مدفعية أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر.