جمال الكشكي: الحوار الوطني مبادرة قادمة من المستقبل.. وأتمنى من الشركاء استثمار الفرصة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني مبادرة قادمة من المستقبل، مطالبا كل شركاء الحوار الوطني باستثمار هذه الفرصة، فالدولة تفتح ذراعها لكل القوى السياسية والتيارات الوطنية.

وأضاف "الكشكي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن نفرق بين مساحات الحرية التي يمنحها رأس الدولة وفرص استثمارها من أجل استعادة مشاهد ربما يراها البعض تنبئ بفوضى".

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تحتاج إلى المزيد من العقلانية واستثمارها والبناء عليها، مشيرًا إلى أن جمال حمدان المفكر المصري الراحل لم يكن محسوبا على تيار سياسي عندما قدم أفكارا عظيمة لمصر، وهناك أيضا رفاعة الطهطاوي وتوفيق حكيم وشفيق غربال، وكل هذه الأسماء لم تكن ممنهجة سياسيا أو أيدولوجيا لكنها كانت صاحبة أفكار ذهبية وحانت اللحظة لمن يريد المشاركة في بناء هذا الوطن أن يكون صاحب أفكار وطنية.