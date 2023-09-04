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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص 140 مليون دولار لدعم قطاع مصائد الأسماك المتضرر

اليابان
اليابان
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أعلنت الحكومة اليابانية، أنها تعتزم تخصيص حوالي 140 مليون دولار لدعم قطاع مصائد الأسماك الذي تضرر جراء حظر الصين واردات المأكولات البحرية اليابانية.

جاء قرار الحظر عقب بدء اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية المعطلة في المحيط الشهر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الإثنين، أن الأموال ستستخدم لإيجاد أسواق تصدير جديدة من خلال منظمة التجارة الخارجية اليابانية، كما سيذهب جزء من الأموال لشراء وتخزين المأكولات البحرية بشكل مؤقت حتى انتعاش الطلب عليها مرة أخرى.

كانت الحكومة اليابانية قد خصصت بالفعل نحو 550 مليون دولار للتعامل مع الأضرار التي لحقت بسمعة هذا القطاع والتداعيات الأخرى الناجمة عن تصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط.

الحكومة اليابانية الأسماك فوكوشيما
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