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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تفوز علي انجولا بثلاثية لكرة القدم للساق الواحده

منتخب مصر
منتخب مصر
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حقق منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحده الفوز  على منتخب انجولا  بثلاثة اهداف مقابل هدف فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالعاصمة الغانية أكرا

ويتراس بعثة مصر   محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة  ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب  ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد.

منتخب مصر دورة الألعاب الأفريقي منتخب أنجولا لجنه كرة القدم للمبتورين
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