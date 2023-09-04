شوبير الابن يتحدث عن يانكون وعلاقته مع كولر.. ورسالة لجمهور الأهلي

قال مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي: «العمل مع ميشيل يانكون مدرب الحراس رائع، وهو يتحدث معنا بشكل دائم لتطوير مستوى جميع الحراس سواء الشناوي أو الحراس الشباب، وحدث تفاهم كبير بيننا لأنه موجود معنا للموسم الرابع، لدرجة أنه بدأ يتحدث اللغة العربية، كما أنه يحب عمله جدًا وينزل إلى الملعب لتجهيز كافة الأمور الخاصة بتدريب الحراس قبل انطلاق المران بنصف ساعة».

وأضاف: «علاقتي مع مارسيل كولر مميزة جدًا، فهو يتعامل مع اللاعبين كلهم بشكل رائع وقريب من الجميع، وقبل المباراة النهائية تحدث معي وأبدى ثقته الكبيرة في قدراتي، وتحدث معي أيضا قبلها والمدرسة السويسرية منظمة وهو يهتم بكل التفاصيل».

واختتم مصطفى شوبير حديثه قائلا: «أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم لي، ودائمًا ننتظرهم في جميع المباريات، وهم يساندون جميع اللاعبين، ونسعد دائمًا بوجودهم في المدرجات، ونأمل تواجدهم بالسعة الكاملة، لأنهم يستحقون التواجد بكثافة في الملاعب المصرية».