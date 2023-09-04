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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كاميرات المراقبة تكشف كواليس وفاة شاب أسفل عجلات القطار بأوسيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبوره السكة الحديد.

وكشفت كاميرات المراقبة أن المتوفى عبر شريط السكة الحديد عبر المكان الغير مخصص لعبور المشاه وصادف ذلك مرور القطار مما أدى إلى دهسه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة (هاني.س.ا).

بإجراء التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكه الحديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إجراء التحريات السكة الحديد النيابة العامة
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