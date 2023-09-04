حارس الأهلي: معسكر النمسا رائع وتحضيراتنا للسوبر الأفريقي طبيعية

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة بنادي الأهلي حول المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، وقال: «بالتأكيد المنافسة ستكون صعبة للغاية، خصوصًا بعدما تُوج الأهلي بخمسة ألقاب في الموسم الماضي، وهدفنا حصد أكثر من هذا الرقم في الموسم الجديد، وسيكون لدينا تحديات صعبة في البطولات المقبلة، لأننا سنواجه أندية قوية، لكن المنافسة شريفة ولمصلحة الجميع، ولكننا سنجتهد ونأخذ بالأسباب من أجل مواصلة مسيرة التتويج بالبطولات».

وأشاد مصطفى شوبير، بمعسكر فريق الأهلي المقام حاليًا في النمسا، وقال: «معسكر رائع للغاية والأجواء جيدة، وكنا في حاجة له، خصوصا أننا منذ عام 2019م لم نخض معسكر إعداد بسبب تلاحم المواسم، وحصلنا على راحة بعد نهاية الموسم لمدة 20 يوم، وحصلنا على برامج قمنا بتنفيذها، وحاليا نتدرب على رفع الحمل البدني من أجل الوصول لجاهزية جيدة».

وزاد: «التحضيرات لمباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي ستكون طبيعية، مثلما استعدينا في الموسم الماضي لمواجهة اتحاد المنستيري في دوري الأبطال، وهدفنا حصد كل البطولات التي نشارك فيها، أما بطولة الدوري الإفريقي السوبرليج التي تنطلق لأول مرة، هي بطولة مهمة وسنستعد لمنافسنا فيها بقوة».

وأردف: «طموحنا في كأس العالم للأندية تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، وأطمح في التتويج بها، والمشاركة في المونديال شرف كبير لأي لاعب، والأهلي دائما يحقق الإنجازات، لكن طموحنا بدأ يزيد».