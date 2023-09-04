حارس الأهلي: مشاركتي في نهائي أفريقيا لحظة فارقة في مسيرتي

أكد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن زميله السابق علي لطفي، حارس جيد وشخصية محترمة، ووجه له التحية على ما قدمه للفريق في السنوات الماضية.

وشدد على أنه بعد رحيل علي لطفي بات لديه فرصة أكبر في المشاركة بعد الشناوي، ولكن كل الأمور تسير بتوفيق الله فقد كان الموسم الماضي الحارس الثالث، ولعب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وأكمل: «مشاركتي في لقاء الذهاب بنهائي إفريقيا أمام الوداد كانت لحظة فارقة في مسيرتي التي ستبدأ، حاولت الاستعداد بقوة قبلها ودراسة الفريق المغربي وتدربت بقوة وظهرت بشكل جيد، وحصلت على دعم كبير من جمهور الأهلي منذ نزولي لإجراء الإحماء، وكذلك خلال سير المباراة، وكان هدفي إسعادهم سواء الموجودين في استاد القاهرة أو أمام شاشات التليفزيوني، ودائمًا ما نشعر بالتحدي في الأهلي لأجل هذه الجماهير».

وزاد: «لقطة الميدالية مع محمد الشناوي، كانت رائعة بالنسبة لي، كنت خارج القائمة تمامًا في لقاء العودة وتم إبلاغي بأنني لن أحصل على ميدالية من جانب اللجنة المنظمة لأن اسمي لم يكن مدرجًا في قائمة اللقاء، ولكن بعدها فوجئت بالشناوي قام بالمناداة علي بصوت عالٍ «تعال تعال»، وأهدى لي ميداليته الخاصة، وبالطبع أشكره على ما قام به تجاهي».

