3 قرارات من النيابة حول مقتل شاب على يد صديقه بالزيتون

أمرت جهات التحقيق اليوم بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب علي يد آخر بسبب خلافات مالية بينهما وكانت أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الضحية عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

ورد بلاغًا لـ قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد جاره بسبب خلافات مالية قدرها 300 جنيه سلفه، في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

تبين بالعثور على جثة شاب يدعي « أندرو كريم» يبلغ من العمر 24 عامًا، به عدة طعنات نافذة أنهت بحياته على يد عاطل بسبب خلافات مالية قدرها 300 جنيه سلفة. ومن ثَم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتابعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث والوقوف علي كافة ملابساتها.