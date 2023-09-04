السفير المصرى يستقبل البعثة البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا

استقبل السفير ايمن يوسف سفير مصر بدولة غانا بعثة الالعاب البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بثلاث العاب لذوى الاعاقة بعدد 41 فرد يمثلون 3 العاب هى كرة السلة على الكراسى وكرة القدم للمبتورين والتنس الارضى فى الفترة من 1 وحتى 13 من سبتمبر الجارى .

واكد السفير ايمن يوسف بأن البعثة وصلت إلى أكرا بدون اى مشاكل وعبر عن سعادته بالروح الرياضية والحماس الذي شاهده من جميع اللاعبين والعزيمه من اجل.د أن يرفع ا علم مصر عاليا فى تلك الدورة واضاف بأن السفاره بكل إمكانياتها سوف تقف بجانب البعثة وتذليل اى صعوبات تواجههم من أجل أن يقدموا ما عليهم ويحصلوا على المراكز الأولى فى الدورة.

وسوف يواجه منتخب كرة السله للكراسى المتحركة نظيره السنغالي فى افتتاح الدورة فى تمام السابعة مساء .

كما يلتقى منتخب كرة القدم للساق الواحده منتخب انجولا فى افتتاح مسابقات كرة القدم اليوم فى تمام الساعه السابعة مساء.

وكانت بعثة مصر البارالمبية قد وصلت إلى المدينة الغانية مساء أول أمس للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية برئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين ( الساق الواحده ) ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد .

بعثة منتخب مصر لكرة السله للكراسى المتحركة تتكون من مى زين الدين مدير الفريق وعمرو عبد اللاه مدير فنى ومحمد جمال مدرب عام وسعيد بدرى إدارى ورومانى نبيل للعلاج الطبيعى و12 لاعبا هم محمد عبد النبى والحين ياسر ومحمد أنور ومحمد فرج ومجدى طلعت ومصطفى محمد وياسين كمال وزياد عبد الرحيم وأحمد عصام وأحمد صلاح واشرف ابو زيد وأحمد فتحى .. أما منتخب تنس الطاوله البارالمبى فيتكون من طاهر حسن مدرب ولاعبان هما حسن عماد وعبد الرحمن صلاح.