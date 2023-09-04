15 جنيها تراجعًا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مع قرب ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع طفيف في الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من استمرار تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بإيقاف الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال فادي كامل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية مع قرب ختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2205 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية في السوق العالمي بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1944 وتراجعت إلى مستوى 1938 دولارًا.

وأضاف، كامل، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيها، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17640 جنيهًا.

ولفت، كامل إلى أن الأسواق المحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار، لاسيما مع تراجع المبيعات، وسط ترقب المواطنين قرار خفض الجنيه، في ظل إجراءات صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج التمويل لمصر، والمقرر الشهر الجاري، ما يستوجب تطبيق سعر صرف مرن.