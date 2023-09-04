مصرع شاب نتيجة ماس كهربائي بمركز طامية فى الفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، بمركز طامية بدائرة محافظة الفيوم، حيث جرى نقل الشاب إلى استقبال مستشفى طامية المركزي، ليتبين وفاة الشاب، وجرى نقله لمشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطه طامية، يفيد بمصرع شاب يدعى كريم حسين نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفى.

بانتقال مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، وكذلك المستشفى تبين وفاة شاب يدعى "كريم حسين"، 23 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وجرى إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي إمرة بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وينتظر العشرات من أهالي مركز طامية، لحين وصول الجثمان من المشرحة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.