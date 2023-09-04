اقرأ غدا في "البوابة".. في السويد.. حرق جديد للقرآن يؤدي إلى أعمال شغب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في السويد.. حرق جديد للقرآن يؤدي إلى أعمال شغب

تمهيدًا لـ "COP28".. انطلاق قمة المناخ الأفريقية في نيروبي لإنقاذ الكوكب

.. و"مدبولي" في كينيا للمشاركة نيابة عن السيسي

توجيه رئاسي بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي

تطهير وتغيير.. إقالة وزير الدفاع الأوكراني وسط اتهامات بالفساد داخل الوزارة

الاشتباكات مستمرة.. الطيران البحري الروسي يدمر 4 زوارق مطاطية أمريكية في أوكرانيا

الأمم المتحدة: تضرر 110 آلاف يمني من الأمطار والفيضانات

ساسة بارزون عن انتخابات إيران: الوضع ليس جيدًا ولن نشارك