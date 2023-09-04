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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت آمر بالخليل

مواجهات بين فلسطينيين
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال
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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم الإثنين نتيجة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في بلدة بيت آمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الإعلامي محمد عوض قوله "إن جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل البلدة، منعوا مرور جنازة أحد المواطنين إلى مقبرة البلدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز والأعيرة المطاطية، باتجاه المشيعين، ومنازل المواطنين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق".

وأشار عوض إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب الاعتداء على المشيعين.

الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الخليل الضفة الغربية
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