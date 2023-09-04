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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد الدين حسين: الحوار الوطني أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أحدث حراكا كبيرا في الحياة السياسية بمصر، موضحًا: "الحوار الوطني زاد الطلب على المادة السياسية، لم يكن يتحدث مؤيد ومعارض، ولكن، أصبح هناك حراك سياسي حقيقي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر".

وأضاف "حسين"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ: "الحوار الوطني تطور مهم جدا، فالمنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، وعندما تأخذ رأيا مخالفا، فإن هذا الأمر تطور مهم جدا، هذا حدث في يوم الافتتاح، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراء مختلفا، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان".

مجلس الشيوخ الحوار الوطني
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