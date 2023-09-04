الأول في أفريقيا.. سفارة الدومينيكان بالقاهرة تزيح الستار عن تمثال "دوارتي" مؤسس الدولة

أعلنت سفارة جمهورية الدومينيكان في مصر، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، عن إقامة حدث تاريخي بإزاحة الستار عن التمثال الرسمي للبطل خوان بابلو دوارتي في حديقة "الحرية" بمنطقة الزمالك في القاهرة، وهو الأول في قارة أفريقيا.

وأشاد أندي رودريجيز دوران، القائم بأعمال ورئيس البعثة الدبلوماسية للدومينيكان، بأهمية التسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية لهذا النشاط الثقافي الذي يعزز العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف في بيان تلقت “البوابة نيوز” نسخة منه إن هذا التمثال يعد بمثابة تكريم لشخصية الوطن ومؤسس جمهورية الدومينيكان، وتم إعداده بالفعل بعد جدول زمني للعمل، شمل بناء القاعدة والأرضية من الجرانيت، وتجديد وتنظيف المحيط بزراعة العشب وإحياء الحديقة ودهان المقاعد وأعمدة الإضاءة.

وأوضح أن هذا التمثال سيكون بمثابة المقر الرئيسي للأنشطة الاحتفالية بالمناسبات الوطنية الدومينيكانية.