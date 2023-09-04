حبس المتهمة بالتسبب في وفاة طفل بالشرقية على ذمة التحقيقات

قررت نيابة منيا القمح اليوم حبس السيدة المتهمة بالتسبب في وفاة ابن جارتها انتقاما من أسرته 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "محمد ال" سنتان مقيم بمركز منيا القمح جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

وتم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سكر غ م ربة منزل جارة أسرة الطفل المجني عليه وأن المتهمة خطفت المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها انتقاما من أسرته.

وتم ضبط المتهمة وتحرر المحضر رقم 8080 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023 وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.