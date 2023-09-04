مجلس الأمن يناقش الأوضاع في سوريا والصومال والجابون والانتخابات الروسية في شرق دونباس

يعقد مجلس الأمن نقاشا مفتوحا الخميس القادم حول الأوضاع السياسية والأمنية فى سوريا يرأسه نيزومى ناكويتشو الممثل السامى لشئون نزع السلاح فى الأمم المتحدة، كما يعقد كذلك جلسة مغلقة حول سوريا في نفس اليوم.

كما يعقد مجلس الأمن الدولي غدا – الثلاثاء – نقاشا مفتوحا حول سبل تطوير آليات عمله وأعمال توثيق الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات فى المرحلة القادمة، كذلك ستتم مناقشة أجندة عمل المجلس خلال سبتمبر الجارى بعد انتقال الرئاسة الدورية للمجلس إلى ألبانيا.

وتقرر أن تعقد اللجنة العسكرية فى مجلس الأمن اجتماعا بعد غد – الأربعاء – يعقبه اجتماع لمجموعة العمل الدولية الخاصة بحماية الأطفال فى مناطق الصراعات لبحث أوضاع الأطفال فى الصومال على ضوء تقرير لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف " كشف عن انتهاكات خطيرة بحق الاطفال فى مناطق التوتر الأمنى فى الصومال.

وسيتابع مجلس الأمن الدولي على مدار جلسات انعقاده هذا الأسبوع تطورات الأوضاع فى الجابون على ضوء الانقلاب العسكرى الذى أطاح برئيسها على بونجو أونديمبا فى الثلاثين من شهر أغسطس الماضى.

كما سيواصل المجلس متابعة الأوضاع فى أوكرانيا على ضوء الانتخابات المحلية والبلدية التى تعتزم روسيا إجراءها فى العاشر من سبتمبر الجاري.