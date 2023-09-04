سفن بحرية فلبينية وأمريكية تقوم "بإبحار ثنائي" قبالة مقاطعة بالاوان

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية اليوم /الاثنين/ أن سفنا حربية فلبينية وأمريكية تقوم حاليا "بإبحار ثنائي" في المياه قبالة الجزء الغربي من مقاطعة بالاوان الفلبينية.

وقال رئيس مكتب الشؤون العامة للقوات المسلحة الفلبينية الكولونيل إنريكو جيل إيليتو - في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلبينية - إن هذا الإبحار يسلط الضوء على "التعاون البحري القوي" بين الفلبين والولايات المتحدة، في إطار مجلس الدفاع المشترك الذي يهدف إلى تطوير قابلية التشغيل البيني بين القوات البحرية في البلدين، مضبفا أن فرقة العمل البحرية 41 التابعة للقيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية والأسطول السابع الأمريكي سينفذان تدريبا على "تكتيكات التقسيم" تهدف إلى تعزيز إمكانية التشغيل البيني بين البحريتين.

وأشار إيليتو إلى أنه "على وجه الخصوص، يهدف هذا الحدث إلى توفير فرصة للبحرية الفلبينية والبحرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لاختبار وتحسين المبادئ البحرية الحالية وإظهار قدراتهما الدفاعية بما يتماشى مع الالتزام المشترك بدعم السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، موضحا أن القوات المسلحة الفلبينية ستواصل المشاركة في "الأنشطة الثنائية ومتعددة الأطراف" التي ستسهم في مواصلة تطوير قدرتها على أداء مهمتها في حماية السيادة الوطنية للبلاد وأراضيها الوطنية.