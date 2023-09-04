رئيس الوزراء يستقبل مبعوث الرئيس السيريلانكى والوفد المرافق له

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 07:16 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، روان ويجيواردين Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

يأتي ذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.