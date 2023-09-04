النقل اللبنانية: مزايدة عمومية غدا لبيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إطلاق مزايدة عمومية غدا /الثلاثاء/ لبيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري من وخردة، وذلك ضمن خطة إعادة إعمار الميناء التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة الميناء.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، قد بحث مع البنك الدولي خطة إعادة إعمار ميناء بيروت التي يجري إعدادها حاليا من قبل البنك الدولي؛ وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والرؤيا والمهام المنوطة بها.

وكان ميناء بيروت البحري قد شهد انفجارا ضخما في الرابع من شهر أغسطس عام 2020 ما أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين فضلا عن تشريد عشرات الآلاف.