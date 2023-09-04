الخميس.. الزمالك يبدأ ودياته استعدادًا للموسم الجديد بدون أوسوريو

يبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، الخميس المقبل أول ودياته استعدادا للموسم الجديد، وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد .

وسيغيب الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك عن أول مباراة ودية للفريق بسبب تواجده في إسبانيا حاليا لإلقاء محاضرات فنية مع مدربيين عالميين، على أن يعود لقيادة تدريب الزمالك بداية من يوم الجمعة المقبل وفقا لاتفاقه مع لجنة الزمالك وجهازه المعاون المحلي .

ويواصل الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته حيث يركز الجهاز الفني للفريق الأبيض حاليا على رفع المعدلات البدنية للاعبين.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.