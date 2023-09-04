الأمن يضبط المتهم بفيديو التعدي على كلب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام حارس عقار بالتعدى على كلب بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وتابعت: بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.