عودة لفريق الطفولة.. إشبيلية يعلن تعاقده مع سيرجيو راموس لمدة موسم واحد

أعلن نادي إشبيلية، اليوم الإثنين، تعاقده مع سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وأشار إشبيلية خلال مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة إلى أن راموس سيرتدي رقم 5 خلال الموسم الجديد.

وقال راموس خلال استقباله في المطار، إن عودته إلى إشبيلية تأتي من أجل والده ووالدته وأنطونيو بويرتا زميله السابق الذي توفي.

ويعاني إشبيلية من بداية كارثية في الدوري الإسباني حيث خسر أول 3 مباريات له ويتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد، كما تأجلت مباراته ضد أتليتكو مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وكان راموس قد دخل في مفاوضات مع عدة أندية من تركيا والسعودية ولكنه فضل العودة إلى إشبييلة النادي الذي ترعرع فيه.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

عودة راموس تأتي للفريق بعد رحيله منذ عام 2005 وبعد 9 سنوات من التدرج مع الفريق.