تعرف على موعد عودة ياو أنور للإسماعيلى بعد انتهاء أزمة التأشيرة

اقترب الغانى ياو أنور، لاعب النادى الاسماعيلى من العودة للقاهرة والانتظام في فترة إعداد الدراويش، بعدما انتهت أزمة التأشيرة الخاصة باللاعب، ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة 11 سبتمبر الجاري بعد انتهاء أزمة زميله التونسى حمدى النقاز وعودته للقاهرة صباح السبت الماضى.

وأنهى الإسماعيلى إجراءات حصول ياو أنور على التأشيرة وأصبحت متواجدة في غانا ولكن اللاعب كان قد توجه لتوجو لزيارة والدته.

ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، برنامجا تدريبيا لياو أنور ينفذه اللاعب في بلاده من أجل تجهيزه للظهور فى فترة إعداد الدراويش ، وتدخل بعض مسئولي الإسماعيلي لحل أزمة تأشيرات التونسى حمدي النقاز والغاني ياو أنور والتي حرمتهما من الانضمام لفترة الإعداد الذي يخوضها الدراويش حالياً.

ونجح مسئولو الإسماعيلي فى التوصل مع سفارة غانا وأنهى الازمة لتتأكد عودة ياو أنور للإسماعيلى في غضون أيام قليلة.

وقضى اللاعب إجازة نهاية الموسم فى بلادهما وتأجلت عودته للإسماعيلى أكثر من مرة بسبب التأشيرة، ويرغب ايهاب جلال فى سرعة تواجد ياو أنور فى فترة الإعداد لرفع كفاءته الفنية والبدنية وزيادة الانسجام بينه وبين زملائه استعداداً للموسم الجديد.