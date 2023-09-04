الرواق تترجم «تجربة الحب الأمريكي» الجزء الثاني من الرواية الأكثر مبيعًا «خديعة الحب الإسباني»

صدر حديثاً عن دار الرواق للنشر والتوزيع بالقاهرة الترجمة العربية لرواية “تجربة الحب الأمريكي “، ترجمة ”رشا ماجد” وهي الجزء الثاني من الرواية الأكثر مبيعًا على قوائم نيويورك تايمز وهي "خديعة الحب الإسباني" والمرشحة لأفضل رواية رومانسية عام 2022 على موقع جودريدز

تمر روزي جراهام بمشكلة، عدة مشاكل في الواقع، لقد تركت للتو وظيفتها لتُركز على حياتها المهنية السرية. روزي تريد أن تمتهن الكتابة الرومانسية، ولم تُخبر عائلتها بهذا الخبر الصادم. ثم يصدمها سقوط سقف شقتها في نيويورك فجأة. لكن، ولحسن الحظ، روزي تملك مفتاحًا احتياطيًا لشقة صديقتها المقربة لينا التي سافرت خارج المدينة. المفاجأة أن لينا أعارت شقتها بالفعل لابن عمها لوكاس، وهو فارس أحلام روزي الذي طاردته طويلًا عبر حساب إنستاجرام خلال الأشهر القليلة الماضية، فإلى أين مآل الثنائي الأمريكي الإسباني في هذا الجزء الثاني من ثنائية الكاتبة الصاعدة إيلينا آرماس..وقد صدرت بعد الجزء الأول المعنون ب “تجربة الحب الأمريكي” إيلينا أرماس

تُعد تلك التجربة الثانية للناشطة الثقافية رشا ماجد في الترجمة بعد ترجمتها لكتاب "قوة البساطة " الصادر أيضا عن دار الرواق ، وقد سبق لرشا الظهور في عدة مناسبات ثقافية مناقشة ومحاورة وكذلك حضورها الدائم على مجموعتها على فيسبوك. Bookland الداعمة لأدب الأطفال.

المترجمة رشا ماجد