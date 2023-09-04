الإسماعيلي يعين أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بدون أجر من أجل النادي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رسميا تعيين علي أبو جريشة، رئيسا لقطاع الكرة بالنادي، ويعاونه عماد سليمان.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعيين علي أبو جريشة رئيس لقطاع الكرة، ويعاونه عماد سليمان.

ومنح مجلس الإسماعيلي جميع الصلاحيات لأبو جريشة في الناحية الفنية، وبالتالي كل الصلاحيات ممنوحة لأبو جريشة في الإشراف على قطاع الكرة من الفريق الأول حتى مدرسة الكرة.

أبو جريشة سيشرف على ملف التعاقدات بعد حل أزمة القيد وتلبية طلبات الجهاز الفني، وعماد سليمان سيعاون أبو جريشة ولهم الحق في إضافة أسماء أخرى حسب رؤيتهم.

الجدير بالذكر ان أبو جريشة وعماد سليمان سيعملان بدون أجر من أجل النادي.