أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

فجرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون سقوط الأمطار.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون، أنَّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار للمناطق الساحلية مطروح الإسكندرية وشمال الوجه البحري اليوم الاثنين، متابعة أن الاسبوع الماضي شهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وتابعت أنه سيكون هناك أمطار خلال الساعات المقبلة على بعض المناطق في البلاد، لافتة إلى أن نتوقع استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض نشاط الرياح وراء الإحساس بحرارة الجو خلال الأيام القليلة الماضية.