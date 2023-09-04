ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

سقوط أمطار
سقوط أمطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فجرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون سقوط الأمطار. 

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون، أنَّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار للمناطق الساحلية مطروح الإسكندرية وشمال الوجه البحري اليوم الاثنين، متابعة أن الاسبوع الماضي شهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وتابعت أنه سيكون هناك أمطار خلال الساعات المقبلة على بعض المناطق في البلاد، لافتة إلى أن نتوقع استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض نشاط الرياح وراء الإحساس بحرارة الجو خلال الأيام القليلة الماضية.

الارصاد الجوية الإحساس ارتفاع نسب الرطوبة الإسكندرية الرياح الحرارة المحافظات هيئة الأرصاد الجوية
ads